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Экономика 18 марта 2024 14:21

По Вознесенскому тракту в Казани запустят троллейбусы с автономным ходом

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В 2024 году МУП «Метроэлектротранс» закупит почти 40 современных троллейбусов, часть из которых запустят на маршруте по Вознесенскому тракту в Казани. Об этом сообщил на деловом понедельнике в мэрии глава предприятия Айдар Абдулхаков.

«В этом году планируем приобрести еще 39 современных низкопольных троллейбусов, из которых 15 с автономным ходом в 20 км могут обеспечить движение на маршруте по Вознесенскому тракту», — сообщил глава «Метроэлектротранса».

Иными словами, троллейбус с автономным ходом в 20 км — это электробус с экономичной зарядкой, отметил Абдулхаков.

В прошлом году город приобрел в лизинг 25 современных низкопольных троллейбусов при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина.

#МУП Метроэлектротранс #троллейбус #Вознесенский тракт
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