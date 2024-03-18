По Вознесенскому тракту в Казани запустят троллейбусы с автономным ходом

В 2024 году МУП «Метроэлектротранс» закупит почти 40 современных троллейбусов, часть из которых запустят на маршруте по Вознесенскому тракту в Казани. Об этом сообщил на деловом понедельнике в мэрии глава предприятия Айдар Абдулхаков.

«В этом году планируем приобрести еще 39 современных низкопольных троллейбусов, из которых 15 с автономным ходом в 20 км могут обеспечить движение на маршруте по Вознесенскому тракту», — сообщил глава «Метроэлектротранса».

Иными словами, троллейбус с автономным ходом в 20 км — это электробус с экономичной зарядкой, отметил Абдулхаков.

В прошлом году город приобрел в лизинг 25 современных низкопольных троллейбусов при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина.