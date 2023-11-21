В Казани на «Ак Барс Арене» начали показывать ролики в честь «100 дней до ВФМ»

фото: пресс-служба Минмол РТ

На медиафасаде «Ак Барс Арены» сегодня начали показывать ролики в честь «100 дней до Всемирного форума молодежи» (ВМФ). Их будут транслировать до 22:00.

Также в честь вышеупомянутого события казанский ЗАГС «Чаша» будет подсвечена снаружи в фирменные цвета фестиваля — желтый, зеленый и красный. Подсветка проработает с 16:00 до 01:00.

Ранее сообщалось, что в Казани начал работу региональный центр Всемирного фестиваля молодежи. На площадке будут проходить тестирования и очные собеседования кандидатов в делегаты и волонтеры на предостоящее событие. Интересно, что такой центр есть только в нашей республике — во всех остальных регионах отбор проходит только в онлайн-формате.