Единственный в стране: в Казани открылся региональный центр Всемирного фестиваля молодежи

Ринат Садыков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани начал работу региональный центр Всемирного фестиваля молодежи. На площадке будут проходить тестирования и очные собеседования кандидатов в делегаты и волонтеры на предостоящее событие. Интересно, что такой центр есть только в нашей республике – во всех остальных регионах отбор проходит только в онлайн-формате.

«Сегодня открылся региональный центр по работе и отбору делегатов и волонтеров из Татарстана Всемирного форума молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года. Фестиваль направлен на объединение молодежи и студенчества всей страны, демонстрацию возможностей, созданных для них в России. На сегодняшний день от нашей республики подано более 4,5 тыс. заявок в качестве делегата фестиваля и около 1 тыс. заявок – волонтера», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы стать делегатом Всемирного фестиваля молодежи от Татарстана, нужно заполнить онлайн-заявку на платформе мероприятия. Затем кандидат будет приглашен на тестирование в центр, где позже сможет пройти и собеседование.

«В состав республиканской делегации войдут 250 делегатов и 120 волонтеров. Центр, который мы сегодня открываем, по своей сути и детальности единственный в России. Мы предоставляем условия для того, чтобы еще качественнее подготовить нашу делегацию», – добавил министр.

Мария Стуклова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Интересно, что среди кандидатов в делегаты есть и те, кто уже участвовал во Всемирном фестивале молодежи в 2017 году. К примеру, Мария Стуклова, вновь прошедшая собеседование, вспоминает ту поездку как одно из самых ярких воспоминаний.

«Мы были самыми яркими из всех, поражали всех своей активностью и позитивом. Наша задача на этом фестивале – показать, насколько открытая молодежь России и Татарстана. Мы до сих пор поддерживаем связь с теми ребятами, с кем ездили в 2017 году. Поэтому всех ждем, заполняйте заявки и становитесь делегатами», – сказала девушка.

Параллельно с отбором делегатов идет набор и волонтеров для фестиваля. Им занимается информационно-ресурный центр добровольчества Татарстана.

Айрат Мубаракшин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За нами закреплено два региона: Татарстан и Удмуртия. Задача стоит собрать делегацию из 120 волонтеров. Мы проводим собеседования со всеми кандидатами. Также жители двух субъектов могут прийти в наши центры. Остались еще сутки для того, чтобы подать заявки. Затем тем, кто прошел отбор, будет выслано предложение о позиции по работе. В Сочи вся делегация отправится 22 февраля. Там нас ожидают финальные этапы образовательной программы, далее приступим к своим обязанностям», – пояснил исполнительный директор организации Айрат Мубаракшин.

Участниками Всемирного фестиваля молодежи станут более 20 тыс. молодых активистов из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и столько же из-за рубежа.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Событие состоится с 1 по 7 марта в Сочи, а затем в течение недели иностранные участники будут посещать регионы России.