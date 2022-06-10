В Казани муниципальные парковки с 11 по 13 июня станут бесплатными

В предстоящие выходные казанские автовладельцы смогут воспользоваться муниципальными парковками бесплатно. Об этом напомнил городской Комитет по транспорту.

«Муниципальные парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети с 11 по 13 июня 2022 года включительно будут работать без взимания платы», — сказано в сообщении.

С 10 января 2022 года режим работы столичного муниципального паркинга изменен. С этого дня плата за услугу взимается в будни с 8.00 до 19.00. Бесплатно припарковать автомобили можно по субботам, воскресеньям и праздничным дням. Первые 15 минут стоянка на парковке является бесплатной.