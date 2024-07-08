В Казани молодогвардейцы поздравили молодоженов с Днем семьи

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Сегодня в Центре семьи «Казан» активисты «Молодой гвардии Единой России» поздравили только что зарегистрировавшие свои отношения пары с Днем семьи, любви и верности. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского отделения организации.

В ходе акции молодогвардейцы пообщались с семьями Морозовых, Сайфутдиновых и Горячевых. Также они поинтересовались у них, в чем, на их взгляд, заключается секрет долгого брака, какие советы бы они дали собирающимся вступить в брак и что бы они сказали друг другу, вернувшись к истокам их отношений. В конце беседы активисты подарили невестам по букету ромашек.

«Мы думаем, [что] секрет долгого брака заключается во взаимоотношении, взаимопонимании и относительном разнообразии в повседневной жизни. Больше путешествовать! В первую очередь нужно уважать друг друга, ценить и любить!» — заявил, в частности, Юрий Горячев.

«Советы, которые мы бы дали молодому поколению <...> Главное — уважать, ценить, беречь и любить друг друга долго и счастливо! И сделав выбор — не сомневаться!» — поделились мнением Айрат и Елена Сайфутдиновы.

«Самое главное — понимать друг друга, идти на уступки. Обязательно доверять и никогда не обманывать! Просто быть счастливыми!» — заметили в свою очередь Денис и Екатерина Морозовы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на архиерейском подворье отметили День семьи, любви и верности.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.