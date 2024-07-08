День семьи, любви и верности отметили в городе Казани

Возложение цветов к памятнику Петра и Февронии

Фото: © Лиана Юсупова / «Татар-информ»

Сегодня в столице Татарстана на архиерейском подворье священномученика Кирилла отпраздновали День семьи, любви и верности. Праздник начался с литургии и продолжился возложением цветов к памятнику Петра и Февронии, концертом, ярмаркой и фотовыставкой.

С приветственным словом к собравшимся обратилась депутат Государственной Думы ФС РФ, член Комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. «Сегодня все самые счастливые люди еще и еще раз имеют возможность признаться самым близким и любимым в любви. Праздник, который мы третий год отмечаем как государственный, зародился, конечно, в православной церкви. И это мудрое решение нашего Президента Владимира Путина, который три года назад сделал его своим указом государственным. Потому что семья, любовь и верность не имеют национальности, не имеют религиозной принадлежности. Они для всех едины, для всех значимы, и в этом великая сила нашей любимой России!» — заявила она.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в свою очередь заметил, что дети не должны находиться в детских домах и что нет чужих детей в этом мире. «Семья — самое дорогое, что есть у человека. Человек без семьи во многом может быть потерян. Понятно, что мы живем в таком мире, но, по идее, никаких детских домов не должно быть. Если мы относимся к этому миру как к своему родному, то все дети должны быть наши», — подчеркнул архиерей.

История праздника связана с преданием о Петре и Февронии Муромских, признанных местночтимыми святыми в 1547 году. Точное время их жизни неизвестно, иногда их отождествляют с жившим в начале XIII века муромским князем Давыдом Юрьевичем и его супругой.

Согласно «Повести о Петре и Февронии Муромских», Петр был младшим братом муромского князя Павла. К жене Павла повадился ходить змей, принимая облик ее супруга. Петр смог распознать змея под личиной брата и сразил его мечом. Умирая, змей обрызгал будущего князя муромского кровью, из-за чего всё его тело покрылось язвами.

Излечить Петра смогла только дочь пчеловода Феврония из соседней Рязанской земли, после рядя перипетий ставшая его женой. После смерти брата Петр взошел на княжеский престол. Но вскоре молодые супруги были вынуждены покинуть Муром, так как бояре не приняли простолюдинку в качестве княгини. После их отъезда в городе началась смута. Тогда муромцы попросили Петра и Февронию вернуться, чтобы вновь править.

Возвратившись в Муром, супруги прожили здесь до конца своих дней, став образцом христианской семьи. В преклонном возрасте они постриглись в монахи, скончавшись в один день и час. Захороненные в разных местах, их тела чудесным образом оказались в одном гробу.

Символ Дня семьи, любви и верности — ромашка. Этот цветок сегодня принято дарить своим дорогим и близким людям.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.