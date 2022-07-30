В Казани Минниханов и Михельсон открыли XVI Спартакиаду СИБУРа

Сегодня в Казани торжественно открылась XVI летняя Спартакиада группы компаний СИБУР. В церемонии открытия приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Татарстан впервые принимает летнюю Спартакиаду СИБУРа. Соревнования организованы на базе КСК «КАИ Олимп», они проходят 30 и 31 июля. Друг с другом состязаются 22 команды, которые объединяют 700 сотрудников различных предприятий группы компаний из разных регионов России.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Для нас большая честь принимать у себя летнюю Спартакиаду СИБУРа. Мы породнились с СИБУРом, татарстанские предприятия являются составной частью компании. Мы видим, как руководство <…> относится к трудовому коллективу, к молодежи. Хочу поблагодарить вас за организацию такого крупного спортивного праздника. Казань — это спортивная столица России. Наша главная задача — создать самые комфортные условия, чтобы Спартакиада прошла на самом высоком уровне», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Президент РТ также выразил надежду, что состязающиеся пожелают в дальнейшем вернуться в Татарстан, и пожелал им успехов.

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Я очередь рад, что мне удалось присутствовать на этом важном событии для СИБУРа. Два года Спартакиада не проводилась. И вот спустя два года мы организуем соревнования в Казани. В прошлом году произошло объединение двух крупнейших нефтегазохимических холдингов — СИБУРа и татарстанских активов. Очень важно поддерживать традиции, <…> перенимать эти традиции. Это позволит нам укрепить взаимодействие и объединить наш большой коллектив», — заявил в свою очередь Леонид Михельсон.

Два дня команды будут соревноваться в трех спортивных дисциплинах — это футбол, волейбол и настольный теннис. Кроме того, в рамках мероприятия состоится фестиваль ГТО. Также проводятся семейные соревнования «Папа, Мама, Я — спортивная семья» среди работников «Казаньоргсинтеза», «Нижнекамскнефтехима», ТГК-16, ОСП СИБУРа, «СИБУР Коннект» и СИБУР «Диджитал».

Фото: пресс-служба Президента РТ

На всех площадках события организован раздельный сбор отходов, впоследствии все собранные пластиковые бутылки направлены на переработку. Из них будут произведены гранулы Vivilen rPET, которые можно использовать для создания новых бутылок.

Помимо этого, состязающиеся могут стать участниками экологического воркшопа «Мастерская ресайклинга» и своими руками сделать сувенир из переработанных пластиковых крышечек (крышечки можно принести с собой на занятие и сдать для переработки). Уже состоялись экопросветительские игры на тему сортировки и переработки отходов: экофутботтл и экотеннис.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минниханов и Михельсон посетили Иннополис и узнали о планах создания новых технопарков.