Минниханов и Михельсон посетили «Иннополис» и узнали о планах создания новых технопарков

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО «СИБУР Холдинг», председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон посетили татарстанский наукоград Иннополис. В ближайшее время здесь планируется создать парк высокотехнологичных производств и открыть два новых технопарка на 4 тыс. рабочих мест.

В технопарке имени Попова Михельсон ознакомился с развитием особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис». Здесь созданы благоприятные условия для ведения бизнеса резидентов и эффективного развития их проектов, включая налоговые льготы. Сегодня здесь работают 323 компании, установлено партнерство с 30 ведущими венчурными фондами. Стартапы ОЭЗ привлекли более 4,3 млрд рублей венчурных инвестиций в собственные проекты.

Затем гости посетили Университет Иннополис, где занимаются исследованиями 893 студента из 44 стран преподают 152 научно-педагогических сотрудника из 15 стран с опытом работы в ведущих зарубежных вузах и компаниях мировой ИТ-индустрии. Университет Иннополис является опорным центром по подготовке специалистов в области цифровой экономики.

Также представители Иннополиса рассказали, что в планах – дальнейшее развитие инновационной и городской инфраструктуры. В частности, планируется создать парк высокотехнологичных производств на 12 тыс кв. метров, открыть два новых технопарка на 4 тыс. рабочих мест, а также построить жилой квартал «Ю» на 3,5 тыс. квартир, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, Иннополис – первый российский город, построенный специально для ИТ-специалистов. Население города составляет 4 тыс. 193 человека, а с учетом тех, кто приезжает ежедневно на работу, – 6 тыс. 519 человек. Каждый третий житель – ИТ-специалист или ученый.