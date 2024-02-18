В Казани механики по выпуску автотранспорта могут рассчитывать на зарплату до 120 тысяч

В столице Татарстана логистические компании предлагают механикам по выпуску автотранспорта зарплату до 120 тыс. рублей. Таковы результаты исследования, проведенного в феврале сервисом по поиску работы SuperJob.

Это предсказуемо меньше, чем зарплатный максимум механика в Москве и Санкт-Петербурге — 150 тыс. и 140 тыс. рублей. В Казани на зарплату от 80 тыс. до 120 тыс. могут рассчитывать специалисты с рабочим стажем от двух лет, удостоверением выпускающего механика-контролера с аттестацией и опытом обслуживания большого автопарка большегрузного автотранспорта. При этом одним из пожеланий работодателей может оказаться наличие высшего технического образования.

В свою очередь механики со среднем профессиональным образованием в области техники и технологий наземного транспорта, знанием Правил дорожного движения, технических характеристик и устройства грузовиков, а также основ их технического обслуживания и ремонта получают в Казани от 40 тыс. до 45 тыс. рублей.

На более высокие зарплаты, от 45 тыс. до 55 тыс. рублей, могут надеяться кандидаты с опытом работы от полугода, знанием порядка пред- и послерейсовых осмотров грузовых автотранспортных средств, а также программы «1С:УАТ».

Еще выше, от 55 тыс. до 80 тыс. рублей, в столице РТ зарплаты у специалистов по выпуску автотранспорта с опытом работы от одного года, наличием удостоверения выпускающего механика-контролера с аттестацией и опытом обслуживания большегрузного автотранспорта (от 20 тонн).

В среднем желающий стать механиком в Казани по выпуску автотранспорта представляет собой мужчину 45 лет, причем 36% претендентов имеют среднее профессиональное образование, а 59% на момент размещения резюме не имеют работы. Средний срок работы на последнем месте составляет 4,4 года. К переезду готовы 33% специалистов. Среднерыночная заработная плата — 70 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова назвала размер средней зарплаты в Татарстане по итогам января.