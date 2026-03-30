В Казани машинисту вынесли приговор после ДТП на ж/д переезде, где погиб регулировщик

Фото: Центральное МСУТ СКР

В Казани суд приговорил 45‑летнего машиниста тепловоза к двум годам колонии‑поселения за нарушение правил безопасности, повлекшее гибель человека. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла 12 ноября 2021 года. Следствие установило, что маневровый состав из семи вагонов с пропан‑бутаном столкнулся с грузовым самосвалом FAW на переезде в Московском районе Казани.

В результате составитель поездов, находившийся на подножке вагона, погиб, а водитель самосвала получил тяжелые травмы. Ущерб от этой аварии оценили в 12 млн рублей.

Суд установил, что машинист тепловоза нарушил правила при маневровых работах. Перемещая состав, он не остановился перед переездом с неисправной светофорной сигнализацией, не убедился в отсутствии машин и допустил столкновение с грузовиком FAW.

Машиниста приговорили к двум годам лишения свободы в колонии‑поселении, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.