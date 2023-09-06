После гибели регулировщика в ДТП с поездом и фурой под Казанью будут судить машиниста

В Татарстане перед судом предстанет машинист грузового поезда, нарушивший правила движения железнодорожного транспорта, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по версии следователей, в ноябре 2021 года на регулируемом железнодорожном переезде на улице Центральная в Московском районе Казани машинист тепловоза вместе с составителем поездов допустили ошибку. В результате маневровый состав с цистернами с газом столкнулся с фурой FAW.

Фото: © Центральное МСУТ СКР

Составитель поезда погиб, четыре вагона сошли с рельсов, три цистерны оказались опрокинуты. Фура также получила повреждения, а ее водитель – тяжелые травмы. Ущерб от этой аварии оценили в 12 млн рублей.

Как уточнили в Центральном МСУТ СКР, обвиняемые нарушили технологию проведения маневровых работ и при приближении маневрового состава к переезду, зная о неисправности светофорной сигнализации на нем, не остановили железнодорожный состав из-за чего была допущена авария.

Фото: © Центральное МСУТ СКР

Отмечается, что родственники погибшего возражали против прекращения уголовного дела полагая, что дальнейшее производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

Татарский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, которое повлекло гибель человека, причинении тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба.

Транспортным прокурором уголовное дело направлено в Московский районный суд Казани для рассмотрения по существу.