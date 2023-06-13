В Казани ликвидируют часть рынка по улице Лаврентьева

Часть рыночной площади, расположенной по улице Лаврьентьева в Казани, в следующем году будет ликвидирована в связи с благоустройством озера «Чайковое». Об этом сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства исполкома Казани Игорь Саляхутдинов на брифинге в Кабинете министров Татарстана.

По его словам, благоустройство территории позволит «добиться проницаемости квартала от улицы Чуйкова до Лаврентьева».

«Там будет подход к озеру, и рынок мешает транзиту людей. Работа над этим начнется в следующем году», – поделился Саляхутдинов.

Ранее стало известно, что общественное пространство у озера Большое Чайковое попало в топ-3 победителей голосования по выбору объектов благоустройства на 2024 год.