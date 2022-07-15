В Казани коммунальщики ликвидируют последствия ночного ливня

Сегодня с раннего утра коммунальные службы Казани ликвидируют последствия ночной грозы и ливня. Об этом сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

Накануне в республике было объявлено штормовое предупреждение. За минувшие сутки в городе выпало 13 миллиметров осадков при месячной норме в 62 миллиметра. Казанцы сняли на видео затопленные дождем дворы.

В Советском районе Казани ночью из-за сильного ветра без электричества остались около 3,7 тыс. жителей поселков Чебакса и Константиновка. На данный момент аварийные бригады устранили последствия аварии, подача электричества полностью восстановлена, рассказали в городском Комитете ЖКХ.

Кроме того, из-за образовавшихся на проезжей части и путях следования луж в утренние часы трамваи №3 и №5, троллейбус №13 встали на улицах Максимова и Тукая. Сейчас трамваи и троллейбусы ходят по расписанию, заверили в МУП «Метроэлектротранс».

Помимо прочего, рабочие МУП «Городское благоустройство» очистили участки сетей ливневой канализации на площади Тысячелетия, улицах Шаляпина, Ботаническая и Дубравная, проспекте Победы, а также около авиастроительного техникума на улице Копылова. Там же, на улице Копылова, с проезжей части возле железнодорожного переезда убирают размытый песок. Организована проверка подземных пешеходных переходов на предмет затопления.

По информации Гидрометцентра РТ, грозы, сильные дожди и град ожидаются в Казани и сегодня, 15 июля. Ветер иногда будет усиливаться до 17–22 м/с. Днем ожидается от 21 до 23 градусов тепла.

По вопросам неисправности ливневок жители столицы Татарстана могут обращаться в Комитет внешнего благоустройства исполкома города по телефонам: 8 (843) 294-83-55, 8 (843) 294-83-56, 8 (843) 294-83-83 (приемная), 8 (843) 555-07-96 (диспетчерская). Заявки по поводу надземных и подземных переходов принимаются по телефонам: 8 (843) 294-83-53 и 8 (843) 294-83-52.