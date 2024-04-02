В Казани к саммиту БРИКС отремонтируют более 200 различных объектов

К саммиту БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года, в городе запланировали ряд работ по приведению в надлежащий вид объектов культурного наследия. Об этом сегодня в эфире Центра управления регионом рассказал председатель профильного комитета Иван Гущин.

«Мне не передать словами тот грандиозный масштаб наведения порядка, который сегодня осуществляется. Мы сегодня совместно с администрацией Вахитовского района, со структурными подразделениями исполкома города в зоне внимания держим более 200 объектов: это и объекты культурного наследия, и средовые объекты», - прокомментировал он.

Около 50 объектов на сегодня находятся в активной фазе ремонта, там проводят реконструкцию или замену водосточных систем, обновление и помывку фасадов, некоторые объекты требуют более глобального вмешательства. Завершить работы планируют к августу.

«В зоне внимания сегодня 44 исторических улицы по маршруту делегаций саммита, в зоне внимания сегодня также: площадь Свободы с казанской ратушей, напротив здание КАИ, где тоже обновится фасад, не останется без внимания Казанский Кремль – его благоустроят и отремонтируют. [В частности, это] зона Пушечного двора, Юнкерское училище и ряд объектов, которые в зоне видимости, будут вовлечены в мероприятия саммита БРИКС», - добавил Гущин.

Он также рассказал, что по маршруту следования делегаций БРИКС отремонтируют 7 многоквартирных домов, в том числе: Назарбаева, д. 35 – выделено 70 млн рублей, Кремлевская, д. 23 – около 7 млн рублей потребуется на капремонт и ремонт фасадов, 2 млн рублей запланировали на дом 42 на улице Лево-Булачная.