Метшин призвал плотно работать при подготовке Казани к БРИКС

В Казани с 1 апреля стартует тщательная подготовка к саммиту БРИКС. Напомним, данное мероприятие состоится в октябре 2024-го. На данный момент участвовать будут 33 страны. Как подчеркнул мэр города Ильсур Метшин, у столицы Татарстана есть огромный опыт в проведении мероприятий мирового уровня, однако готовиться к ним нужно каждый раз как в первый.

Градоначальник отметил, что также у города есть много обычной работы: благоустройство, чистка. Однако подготовка к проведению саммита стран БРИКС — это дополнительный серьезный вызов для Казани, ведь столице РТ предстоит принимать весь дружественный мир, сообщает пресс-служба мэрии.

«На сегодняшний день свое участие подтверждают уже порядка 33 делегаций. Это огромное количество представителей бизнес-элиты. Мы не впервые принимаем международное событие, но такого уровня мероприятие будем проводить впервые, поэтому с этой недели будем плотно работать по всем направлениям», — отметил Метшин.

Он добавил, что на все работы уже выделили ресурсы по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, на выполнение этих задач действуют и федеральные программы, заключил Метшин.