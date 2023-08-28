В Казани к октябрю еще четыре светофора подключат к АСУДД

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В столице Татарстана к 1 октября еще четыре светофора подключат к адаптивной системе управления дорожным движением (АСУДД), уже 17 светофоров подсоединены к ней с начала года. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

По словам докладчика, к АСУДД будут присоединены светофоры, стоящие на участках по Мамадышскому тракту на выезде из Казани. На них часто жалуются горожане из-за образования заторов, уточнил он.

В общей сложности к адаптивной системе управления дорожным движением подключены 212 ключевых перекрестков столицы РТ. Там, где светофорные объекты не связаны с ней, установлены 169 модемов дистанционного управления. С учетом этого свыше 90% светофоров и перекрестков города управляются удаленно, пояснил Шакиров.

«Ежесекундно учитывать ситуацию на дорогах не только на одном перекрестке, но и в целом видеть картинку на прилегающих территориях <…> по силам только автоматизированным системам. Это часть нашего „цифрового города“, над которым мы системно работаем», — прокомментировал имеющиеся тренды мэр Казани Ильсур Метшин, назвав АСУДД одним из способов ускорить и упорядочить автодвижение в городе.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ильсур Метшин оценил ситуацию с автомобилизацией в столице Татарстана. «Паралич нам не грозит, но быстро ездить надежды мало», — признал он.