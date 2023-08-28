Метшин о автомобилизации в Казани: «Паралич нам не грозит, но быстро ездить надежды мало»

Уровень автомобилизации в Казани за последние пять лет вырос на 8%, сообщил на деловом понедельнике замглавы исполкома города Ильдар Шакиров. По его данным, количество автомобилей с 2018 по 2022 года выросло с 423 тыс. до 451 тыс.

Мэр города Ильсур Метшин в свою очередь отметил, что в 2005 году после тысячелетия в Казани было зарегистрировано 137 тыс. автомобилей, а в 2023 – уже 451 тыс. авто.

«Безусловно, нас радует благосостояние казанцев. Некоторым семьям удается иметь две-три машины на семью. Но мы должны отдавать себе отчет, что это затрудняет дорожно-транспортную ситуацию. Паралич, безусловно, мы не допустим в городе. Нам он не грозит. Но быстро ездить надежды тоже мало», – заявил мэр.

Он добавил, что растет напряженность во дворах между автовладельцами и так называемыми «безлошадными» жителями. «Но мы руки не складываем, мы знаем куда идем и системно работаем над этим вопросом. Надеемся, что усилий хватит на ежегодное решение вопроса», – заключил Метшин.