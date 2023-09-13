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В Казани к новому учебному году реконструировали столовые в 19 школах
Департамент продовольствия и социального питания Казани к новому учебному году реконструировал столовые в 19 школах. Одну из них — в школе № 130 им. Героя РФ майора Ашихмина — посетил градоначальник Ильсур Метшин, передает пресс-служба мэрии.
Учреждение по улице Химиков разделено на два корпуса, которые построили в 1972 и 1988 годах. Всего в школе знания получают более 1,1 тысячи детей. Столовую в корпусе, расположенном по адресу: Химиков, 55 — отремонтировали в 2021-м, а в этом году работы затронули здание № 41а. В помещениях заменили системы вентиляции, водоснабжения и канализации, электроснабжения, отремонтировали кровлю, обновили окна, плитку на полу и стенах, потолочное покрытие.
Также было закуплено новое оборудование, в том числе овощерезательная машина, мармит, электроплита, весы, и мебель, на стенах размещены постеры, информационные стенды и кашпо.
Директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина рассказала, что в столовой питаются старшеклассники. Им на выбор предлагаются разные блюда — мясо, рыба, птица и различные гарниры. Кроме того, благодаря новой системе «Салат-бар» учащиеся могут сами выбирать ингредиенты для овощных салатов. Дети ориентируются на свой вкус и исключают из блюд продукты, на которые есть аллергия.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что 90% столовых в казанских школах переделали в рестораны.
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