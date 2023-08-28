90% столовых в казанских школах переделали в рестораны

Фото: «Татар-информ»

К новому учебному году в школах Казани реконструировали 21 пищеблок в школьные рестораны. Всего с 1 сентября в формате ресторанов будут работать 169 столовых, что составляет 90% от их общего числа, сообщила гендиректор департамента продовольствия и социального питания города Рима Мухамедшина.

«Благодаря реновации в 19 отремонтированных столовых созданы 478 дополнительных посадочных мест, а после открытия четырех новых школ количество мест увеличится еще на 2880. За последние пять лет благодаря ремонту столовых и открытию новых школ создано более 11 тысяч дополнительных мест», – рассказала Мухамедшина.

По ее словам, средства на модернизацию уже третий год выделяют по решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова по программе обеспечения младших классов бесплатным горячим питанием.

В этом году на обновление столовых республика направила 220 млн рублей. На эти средства поменяли сети электроснабжения, водоснабжения, канализации и системы вентиляции, а также выполнили работы по внутренней отделке.

Кроме того, на средства департамента питания в школах заменяют производственное оборудование, мебель, закупают декоративные элементы и образовательные постеры. «Замена и модернизация оборудования проводится не только там, где идет ремонт, а во всех школах, где это необходимо и на протяжении всего учебного года», – добавила глава департамента.

Суммарно вложения департамента питания Казани составят 105 млн рублей.