В Казани продлили график работы общественных туалетов в новогодние праздники

В Казани с 31 декабря по 2 января общественные туалеты будут работать в продленном режиме – до двух часов ночи. А в дополнение к стационарным общественным туалетам в местах проведения праздничных мероприятий установят 17 биотуалетов, сообщил заместитель руководителя Исполкома города Игорь Куляжев.

С 24 декабря общественные туалеты в столице Татарстана работают по измененному графику – вплоть до 9 января они открыты ежедневно с 10.00 до 22.00, отметил Куляжев.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что Новый год жители и гости Казани смогут отметить сразу на двух праздничных площадках – около Чаши и в парке «Черное озеро». На обеих локациях гостей ждут концерты и развлекательные программы.