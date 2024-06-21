В Казани к Играм БРИКС капитально отремонтировали Дворец водных видов спорта

К Играм БРИКС в Казани провели капитальный ремонт Дворца водных видов спорта. Работы начались в начале января и завершились в мае, сообщил журналистам руководитель проекта ООО «АркадаСтройУниверсал» Павел Котов.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Провели огромную работу в этом здании. И большой объем работ был сделан за короткий промежуток времени – за пять месяцев. Были определенные трудности, связанные с импортозамещением. Пришлось в срочном порядке искать альтернативу импортному оборудованию, но мы с этим справились», – рассказал спикер.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Всего были отремонтированы помещения на площади более 25 тыс. кв. метров, включая раздевалки, прыжковый коридор, лестничные клетки, места общего пользования, спецпомещения.

В здании заменили системы видеонаблюдения и подводного звука, освещение, видеоэкраны, фильтры для воды, вентиляцию, пожарное оборудование, лифты, подъемники, кресла для зрителей.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Кроме того, обновили спортивное оборудование, в том числе трамплин, доски для прыжков в воду, разделительные дорожки, противоскользящее покрытие на вышке, соревновательную сетку, покрытие прыжковой зоны, подиум для синхронного плавания. Проведено также благоустройство территории.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Причем здание работало в непрерывном режиме, жители его посещали. Провели два чемпионата России – по плаванию и по прыжкам в воду. Благодаря слаженной работе всех специалистов все вовремя сдали», – подчеркнул Котов.

Он добавил, что ежедневно в ремонте были задействованы около 150 человек. Работа была организована в круглосуточном режиме.

При подготовке к Играм БРИКС в Казани также капитально отремонтировали Центральный стадион, Комплекс пляжных видов спорта, Центр бадминтона, Дворец единоборств «Ак Барс».

Капремонт с приобретением оборудования, мебели, инвентаря и благоустройством территории был проведен в Центре бокса и настольного тенниса, Центре волейбола «Санкт-Петербург», Центре гимнастики, Федеральном спортивно-тренировочном центре по гребным видам спорта, спорткомплексе «Тулпар», Академии тенниса, крытом плавательном бассейне «Буревестник».

Спортивные игры БРИКС будут проходить с 12 по 23 июня. Программа включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, будет разыграно 387 комплектов медалей. Напомним, 12 июня прошла церемония открытия соревнований. С приветственным словом к участникам и гостям Игр БРИКС обратились Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.