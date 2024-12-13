В Казани к АСУДД подключили 13 светофорных объектов в этом году

К автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД) в Казани в текущем году подключили 13 светофорных объектов. Всего в столице РТ таких объектов насчитывается 232, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году к АСУДД подключили светофоры на следующих перекрестках: улицы Техническая – Тихорецкая; магистраль 100-летия ТАССР – улица Трамвайная; улицы Серова – Восход; улицы Первого Мая – Лукницкого; улицы Сибгата Хакима – Меридианная; улицы Бондаренко – Волгоградская; улицы Большая Красная – Гоголя; улицы С.Галеева – Р.Яхина; улицы Г.Тукая – С.Сайдашева; улицы Даурская – Хади Такташа; улицы Академика Глушко – Закиева; улицы Родины – Н.Жиганова; улицы Н.Назарбаева – Тихомирнова.

В городской мэрии добавили, что АСУДД позволяет внедрять планы координации и менять режим работы светофоров.

Ранее зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Казань одним из лидеров в стране по вводу жилья. По его мнению, этому способствует развитие дорожной инфраструктуры.