В Казани к 30-летию Ассамблеи народов Татарстана откроют музей истории

В здании Дома дружбы народов Татарстана к 30-летию Ассамблеи народов республики планируется открыть музей истории этой ассоциации. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с представителями республиканских, городских и районных СМИ в День российской печати.

«Ассамблее народов Татарстана в этом году исполнится 30 лет. Планируется, что к юбилею в здании Дома дружбы народов Татарстана появятся новый хореографический зал и музей истории Ассамблеи народов республики, конференц-зал и студия видеозвукозаписи с аппаратной», – рассказал руководитель парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что «укрепление единства и добрососедства различных народов, проживающих на татарстанской земле, – наша общая цель». «Работа в этом направлении Годом родных языков, который прошел в республике в прошлом году, не исчерпывается и будет продолжена», – заверил он.

Председатель Госсовета напомнил, что Президент РФ Владимир Путин объявил 2022-й Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. «А это значит, что задачам, которые мы вместе решаем ежедневно, по-прежнему будет уделено особое внимание со стороны государства», – резюмировал он.