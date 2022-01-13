Фарид Мухаметшин: Татарстан — один из немногих регионов, сохраняющий национальную прессу

Татарстан остается одним из немногих регионов России, где сохраняются традиции национальной прессы. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с представителями республиканских, городских и районных СМИ, журналистами федеральных изданий в День российской печати.

«Татарстан — один из немногих регионов, сохраняющий традиции национальной прессы. Из 425 печатных СМИ 209 газет и 150 журналов выходят на русском языке, 122 газеты и 47 журналов — на татарском, есть одна кряшенская — „Туганайлар“, пять газет на чувашском, одна на удмуртском», — сказал руководитель парламента республики.

Мухаметшин отметил, что в системе СМИ, где за последние годы ведущее место заняли электронные медиа, печатная пресса продолжает оставаться основополагающей и востребованной.

«Своим словом, сила которого поистине безгранична, вы формируете ценностные ориентиры, определяете приоритеты, помогаете читателям и зрителям разобраться в многообразии мнений общества, а органам власти — получить обратную связь, обратить внимание на острые и злободневные вопросы, волнующие наших граждан. В силу этого ответственность, объективность, компетентность журналиста становятся значимыми факторами эффективной коммуникации между властью и обществом», — обратился Председатель Госсовета к собравшимся.

По его словам, профессия журналиста всегда была «одной из интереснейших и крайне важных для общества». «По моему убеждению, в условиях глобализации, появления новых информационных технологий и способов передачи данных роль журналиста не снижается, а, может быть, даже несколько осложняется», — заметил Мухаметшин.

Глава парламента отдельно поблагодарил журналистов, работавших в «красных зонах» больниц. «Благодаря вам люди смогли убедиться в тяжелых последствиях Covid-19 и важности вакцинации. И для необходимости своевременной вакцинации эту работу нужно продолжить», — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению Председателя Госсовета, особого внимания журналистов требуют вопросы информационного противодействия деструктивным процессам, разоблачения фейковых новостей.

«Вы искусно используете возможности современной печати и передовых технологий для расширения аудитории, стремитесь всегда быть в гуще событий, а в прошлом году их было немало. Например, прошла Всероссийская перепись населения. Первый неофициальный итог — в Татарстане проживает более 4 млн человек. По данным прошлой переписи, было 3 млн 753 тыс.», — продолжил он.

Мухаметшин добавил, что этот год также богат на крупные общественно-политические события, которые «потребуют осмысления и освещения». «В Год цифровизации перед „Татмедиа” стоят амбициозные задачи по дальнейшей цифровой трансформации отрасли. Радует, что агентство в целом справляется с этой задачей. СМИ медиахолдинга идут в ногу со временем, находятся в тренде, с успехом работают в соцсетях, развивают мультиплатформенность и как результат — демонстрируют высокие индексы цитируемости», — констатировал он.

Среди масштабных событий 2022 года глава парламента назвал 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, 45-ю сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, чемпионат мира по волейболу, 30-летие Конституции Татарстана.

«Вы продолжаете лучшие традиции более чем 300-летней истории отечественной журналистики. Благодарю вас за ответственность, неравнодушие и преданность выбранному пути. Вы делаете очень востребованную и нужную работу», — сказал в завершение встречи Председатель Госсовета.

Затем он вручил награды наиболее отличившимся представителям средств массовой информации. Журналистов с Днем российской печати также поздравил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев.

Мероприятие прошло в Доме дружбы народов Татарстана, где АО «Татмедиа» организовало фотовыставки «100 лет журналу „Татарстан”» и «Династия». Последняя посвящена семьям, которые работают в журналистике уже много лет.