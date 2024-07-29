В Казани к 30 августа откроется крупнейшая в городе поликлиника

В этом году в жилом комплексе «Салават купере» в Казани продолжается строительство крупнейшей в городе поликлиники площадью 12 тыс. квадратных метров. Она будет обслуживать более 60 тыс. жителей. Как на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров, ввод в эксплуатацию запланирован ко Дню города, 30 августа.

«В медучреждении будут созданы все необходимые условия для охраны здоровья граждан, диагностики и профилактики заболеваний», — отметил спикер.

Строительство ведется благодаря национальному проекту «Здравоохранение». В здании разместятся взрослая и детская поликлиники, женская консультация, травматологический пункт и филиал станции скорой медицинской помощи.

«Новая поликлиника будет подведомственна городской клинической больнице № 12, которая является одним из крупнейших лечебных учреждений Татарстана. На сегодня выполнение работ превышает 85%, по графику ввод поликлиники ожидается ко Дню города», — отметил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что учреждение будет рассчитано на 750 посещений за смену.

«Национальные проекты направлены на дальнейшее развитие страны, повышение качества жизни граждан и усиление экономического потенциала. Они позволяют не только выйти на качественно новый уровень эффективности и конкурентоспособности экономики, но и обеспечить ускоренное развитие социальной сферы, благополучие и рост уровня жизни наших горожан», — заключил Шакиров.

Национальный проект «Здравоохранение» направлен на достижение ключевых целей: снижение общей и младенческой смертности, решение проблемы кадрового дефицита в первичном звене медицинской помощи, обеспечение ежегодных профилактических осмотров для всех граждан, повышение доступности медицинских услуг и упрощение записи к врачу. Кроме того, проект нацелен на увеличение объема экспорта медицинских услуг.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина.