Благодаря нацпроекту в Казани строят больницу в ЖК «Салават Купере»

В рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», являющегося частью национального проекта «Здравоохранение», в Казани ведется строительство современного амбулаторно-поликлинического центра. Новый объект станет частью Городской клинической больницы №12 и расположится в жилом комплексе «Салават Купере».

Трехэтажное здание площадью более 10,3 тысяч квадратных метров объединит взрослую и детскую поликлиники, рассчитанные на 750 посещений за смену. В настоящее время на объекте активно ведутся работы по установке инженерных систем, включая электроосвещение, водопровод, канализацию, отопление и вентиляцию. Также проводится монтаж кровли и фасада, укладка напольной плитки и устройство потолков. Параллельно с внутренней отделкой осуществляется благоустройство прилегающей территории.

Планируется, что строительно-монтажные работы будут завершены в августе текущего года.

Проект является частью масштабной программы по улучшению системы здравоохранения в Республике Татарстан. В 2024 году в регионе планируется построить еще 23 медицинских объекта, включая 20 фельдшерско-акушерских пунктов, Центр врача общей практики в Казани и две поликлиники.

Национальный проект «Здравоохранение» направлен на достижение ключевых целей: снижение общей и младенческой смертности, решение проблемы кадрового дефицита в первичном звене медицинской помощи, обеспечение ежегодных профилактических осмотров для всех граждан, повышение доступности медицинских услуг и упрощение записи к врачу. Кроме того, проект нацелен на увеличение объема экспорта медицинских услуг.