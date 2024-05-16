Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани изымут 11 участков и гаражи из-за строительства дороги по ул.Миннуллина
В Казани изымают земельные участки в гаражно-строительном кооперативе «Волга» из-за строительства автомобильной дороги по улице Туфана Минуллина. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома.
Кроме того, под изъятие попадают объекты недвижимости (гаражи), которые расположены на улице Хади Такташа.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкция дороги по улицам Миннуллина и Такташа обойдется в более чем 2 млрд рублей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»