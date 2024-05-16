В Казани изымут 11 участков и гаражи из-за строительства дороги по ул.Миннуллина

В Казани изымают земельные участки в гаражно-строительном кооперативе «Волга» из-за строительства автомобильной дороги по улице Туфана Минуллина. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Кроме того, под изъятие попадают объекты недвижимости (гаражи), которые расположены на улице Хади Такташа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкция дороги по улицам Миннуллина и Такташа обойдется в более чем 2 млрд рублей.