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Общество 16 мая 2024 11:43

В Казани изымут 11 участков и гаражи из-за строительства дороги по ул.Миннуллина

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В Казани изымают земельные участки в гаражно-строительном кооперативе «Волга» из-за строительства автомобильной дороги по улице Туфана Минуллина. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома.

Кроме того, под изъятие попадают объекты недвижимости (гаражи), которые расположены на улице Хади Такташа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкция дороги по улицам Миннуллина и Такташа обойдется в более чем 2 млрд рублей.

#изъятие #гаражи #строительство дороги
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