В Казани более чем 2 млрд рублей реконструируют дорогу по ул.Миннуллина и Такташа

В Казани проведут реконструкцию дороги по улицам Хади Такташа и Туфана Миннуллина. Участок протяженностью более 1,3 км находится в районе будущего здания театра Камала. Стоимость работ составит 2,1 млрд рублей, говорится на портале госзакупок.

Средства на реконструкцию выделят из бюджета Татарстана. Завершить работы планируют в срок до 20 ноября 2025 года.

Согласно описанию объекта закупки, подрядчику предстоит провести подготовительные, земляные работы, устройство дорожной одежды и искусственных сооружений, непосредственно строительство дороги, благоустройство, протянуть наружные электросети, линии связи, наружные сети водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения, а также пусконаладочные работы.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство нового здания театра Камала на берегу озера Кабан планируют завершить до конца 2024 года.