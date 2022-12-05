В Казани изменится расписание движения четырех маршрутов троллейбусов

В связи с переподключением контактной сети троллейбуса на объездную дорогу в Казани изменится расписание движения четырех троллейбусных маршрутов – №3, 5, 9, 12. Об этом МУП «Метроэлектротранс» сообщает в своем телеграм-канале.

«С 22.00 5 декабря на участке ул. Фучика возле домов №131, 131а, 117а будет производиться переключение контактной сети троллейбуса на объездную дорогу», – говорится в публикации.

Отмечается, что движение маршрутов №3, 5, 9 и 12 завершится в 21.45.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в связи со строительством станции казанского метрополитена с завтрашнего дня изменится схема движения по улице Фучика.