С 6 декабря в Казани изменится схема движения по улице Фучика

В связи со строительством станции метрополитена в Казани с завтрашнего дня изменится схема движения по улице Фучика – изменения будут действовать до завершения работ. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

Так, с 6 декабря автотранспорт будет двигаться по дороге-дублеру в районе дома №131 по улице Фучика — в направлении при движении от Ломжинской в сторону улицы Чишмяле.

Фото: взято с телеграм-канала Комитета по транспорту города Казани

Со вторника будет организовано движение по дороге-дублеру в районе дома №1 по улице Чингиза Айтматова — при движении от Чишмяле в сторону Ноксинского Спуска.



Отмечается, что остановка «Ул. Ломжинская» в направлении движения от Ломжинской в сторону улицы Чишмяле будет перенесена на 100 метров в сторону Чишмяле.