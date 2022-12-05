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Ру Тат
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Транспорт
5 декабря 2022  11:41

С 6 декабря в Казани изменится схема движения по улице Фучика

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В связи со строительством станции метрополитена в Казани с завтрашнего дня изменится схема движения по улице Фучика – изменения будут действовать до завершения работ. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту. 

Так, с 6 декабря автотранспорт будет двигаться по дороге-дублеру в районе дома №131 по улице Фучика — в направлении при движении от Ломжинской в сторону улицы Чишмяле.

Фото: взято с телеграм-канала Комитета по транспорту города Казани

Со вторника будет организовано движение по дороге-дублеру в районе дома №1 по улице Чингиза Айтматова — при движении от Чишмяле в сторону Ноксинского Спуска. 
 
Отмечается, что остановка «Ул. Ломжинская» в направлении движения от Ломжинской в сторону улицы Чишмяле будет перенесена на 100 метров в сторону Чишмяле.

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