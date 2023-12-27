Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани изменили расписание открытия новогодних елок
В Казани вновь изменен график открытия новогодних елок. Об этом предупредили в телеграм-канале Дирекции парков и скверов города.
Так, сегодня праздничные огни засияют на елках в парках «Крылья Советов» (17.30) и «Сосновая роща» (18.00).
28 декабря праздничные открытия пройдут в сквере 100-летия образования стройотрасли РТ (18.00) и в Саду рыбака (19.00).
И, наконец, 29 декабря состоится открытие елки в парке «Светлая долина» (16.00).
«На открытиях вас ждут театрализованные представления „Пушистое турне“ и „Снежная королева и умные сани“, а также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой», — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня также состоится праздник на казанском ипподроме. Какие события ожидают гостей елочного городка, сообщал ранее «Татар-информ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»