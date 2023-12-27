Катание на багги, санях и самый высокий Дед Мороз Казани: открывается елка на ипподроме

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в 17.00 гости казанского ипподрома отправятся в сказочное новогоднее путешествие. Их ожидают ярмарка, аттракционы, каток и тюбинговая горка, домик Деда Мороза и яркие фотозоны, а также 19-метровая елка.

В Королевстве новогодней радости развернется парк развлечений с аттракционами для всей семьи, каруселью, мини-поездом, колесом обозрения. На площадке находится 10-метровая фигура Деда Мороза — самая высокая в Казани. Любителям приключений предложат катание на багги прямо по территории ипподрома, также всех желающих прокатят на санях, запряженных настоящими лошадьми. Парк будет принимать гостей с 16.00 до 21.00 в будние дни и с 10.00 до 21.00 по выходным.

Елочный городок порадует посетителей и яркими украшениями: скульптурами в форме арок, шаров, оленей, на фоне которых получатся по-настоящему новогодние фотографии. Также на площадке будут работать ярмарка с уникальными изделиями и фуд-корт.

Кроме того, для детей откроют «Хобби Бокс» — мобильный клуб с мастер-классами, увлекательными событиями и яркой программой.

В день открытия на сцене развернется яркая новогодняя программа с участием деда Мороза и Снегурочки. Ожидаются конкурсы, подарки, песни и танцы.

Площадка будет работать до 13 января.