Происшествия 20 февраля 2026 10:20

В Казани изменен маршрут автобуса №36 из-за неправильно припаркованных авто

Автобус маршрута №36 временно не доезжает до вещевого рынка. Как сообщили в городском комитете по транспорту, причиной изменения маршрута стала загруженность улицы Халитова припаркованным транспортом.

Фото: Комитет по транспорту

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в Татарстане предлагают дать местным властям право самостоятельно эвакуировать машины, нарушающие правила парковки, как это уже делают в Москве, Санкт‑Петербурге, Севастополе и Подмосковье.

Сейчас решения об эвакуации авто могут принимать только сотрудники Госавтоинспекции. Проект изменений в статью 23.79 административного кодекса создает правовую базу для передачи этих полномочий органам исполнительной власти региона.

#общественный транспорт казани #автобусы казани
