В Казани изменен график отключений горячей воды на сетях «Татэнерго» в июле

Мэрия Казани опубликовала измененный июльский график отключений горячей воды в жилых домах, подсоединенных к Казанским тепловым сетям АО «Татэнерго».

Отключения вызваны проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей. «<…> сроки отключения горячей воды могут быть скорректированы», — напомнили в мэрии столицы Татарстана.

Актуальный на данный момент график отключений горячей воды на июль можно посмотреть здесь.

При этом работы проводятся поэтапно. Соответственно, отключение горячего водоснабжения также может производиться несколько раз, предупредили горожан в администрации Казани.

Ранее стал известен годовой график опрессовок и ремонта сетей «Казэнерго», о чем сообщал «Татар-информ».