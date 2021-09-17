В Казани избиратели начали приходить на участки до их открытия

Фото: Михаил Захаров

С 8 утра открыла свои двери школа № 144 Казани, где в дни выборов депутатов Государственной думы РФ и довыборов депутатов в Госсовет РТ разместился избирательный участок № 113. Здесь многолюдно уже с утра.

«Еще до начала работы участка люди пришли, ждали открытия», — рассказали корреспонденту ИА «Татар-информ» на участке.

Вместе с первыми избирателями проголосовать пришел и депутат Казанской городской Думы, первый секретарь комитета татарстанского регионального отделения партии «Коммунисты России» Альфред Валиев.

«Одни из сложных выборов за последние годы для страны сегодня, определяющие судьбу России на перспективу. Поэтому надо голосовать активно, идти на участки всем избирателям. Неважно, за кого вы отдадите свой голос, но выбор следует сделать», — призвал к активности татарстанцев Валиев.

Фото: © Михаил Захаров

Для того, чтобы процедура проходила открыто и легитимно, на участках работают наблюдатели и установленные видеокамеры. Голосование проводится в строгом соответствии с антиковидными требованиями Роспотребнадзора. Всего в Татарстане сегодня открылись 2,8 тыс. избирательных участков, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».