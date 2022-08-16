В Казани из-за триатлона несколько автобусных маршрутов изменят схему движения

Из-за перекрытия некоторых участков дорог в центре Казани 20 августа изменится схема движения ряда автобусов. В этот день состоятся всероссийские соревнования «Казанский триатлон», сообщили в Комитете по транспорту города.

Так, с 12 и до 17 часов из маршрута автобусов №№ 28а, 43, 54, следующих от моста Миллениум по ул. Ф. Амирхана, будут исключены остановки «Ул. Героя РФ Алексея Козина», «Ул. С. Хакима» и «Ул. Чистопольская».

Автобусы №№ 28, 43, 54, следующие в направлении моста Миллениум по улице Ф. Амирхана, не будут останавливаться на остановочных пунктах «Ул. С. Хакима» и «Ул. Чистопольская».

Из схемы движения автобусов №№ 74, 75 будет исключена остановка «ДВВС».

Ранее сообщалось, что в центре Казани 20 августа для движения автомобилистов будут недоступны несколько улиц.