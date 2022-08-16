В центре Казани из-за триатлона будут закрыты для движения несколько улиц

В центре Казани 20 августа для движения автомобилистов будут недоступны несколько улиц. В это время будут проходить всероссийские соревнования «Казанский триатлон – 2022».

Ограничительный режим будет действовать с 12 до 17 часов на следующих участках:

по ул. С. Хакима (от Декабристов до Чистопольской, полное ограничение движения);

ул. Ф. Амирхана на развороте под мостом Миллениум (полное ограничение движения);

на съезде с Чистопольской ко второму заезду на территорию стадиона «Ак Барс Арена» (приостановление движения по двум правым полосам);

на съезде с пр. Ямашева по нижнему мосту к дому №122б по пр. Ямашева (приостановление движения в одном направлении);

на съезде с пр. Ямашева по нижнему мосту (у дома №39 по Сибирскому тракту, полное ограничение движения);

по Чистопольской (по направлению от Чистопольской до съезда на круговое движение вокруг «Ак Барс Арены», приостановление движения по трем правым полосам).

Фото: телеграм-канал мэрии Казани

Кроме того, с 7 и до 18:30 20 августа, а также с 6 и до 12 часов следующего дня запрещено движение по внутренней дороге вокруг «Ак Барс Арены» (приостановление движения в двух направлениях), передает пресс-служба мэрии Казани.