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Общество 24 июля 2026 11:03

Казанцев предупредили об ограничении движения из-за соревнований по триатлону

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Казанцев предупредили об ограничении движения из-за соревнований по триатлону

В Казани 25 и 26 июля пройдут соревнования по триатлону. На время подготовки и проведения спортивных мероприятий на некоторых улицах города ограничат парковку и движение автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Судя по схеме, ограничения коснутся таких улиц, как Карла Маркса, Сибгата Хакима, Большая Красная и других.

Водителям советуют заранее планировать свой маршрут, а также соблюдать требования стюардов, волонтеров и дорожных знаков.

#ограничения движения автомобилей #гаи
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