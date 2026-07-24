Казанцев предупредили об ограничении движения из-за соревнований по триатлону

В Казани 25 и 26 июля пройдут соревнования по триатлону. На время подготовки и проведения спортивных мероприятий на некоторых улицах города ограничат парковку и движение автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Судя по схеме, ограничения коснутся таких улиц, как Карла Маркса, Сибгата Хакима, Большая Красная и других.

Водителям советуют заранее планировать свой маршрут, а также соблюдать требования стюардов, волонтеров и дорожных знаков.

