Эксперты изучили проекты двух парков, входящих в концепцию развития Казанки

Сегодня в Казани были представлены проекты парков «Манзара» и «Спортивный», двух из 12, входящих в концепцию развития прибрежных территорий Казанки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Парк «Манзара» граничит с важными историческими территориями Казани: Гривкой, Козьей, Ягодной и Адмиралтейской слободами, поэтому главной задачей архитекторов стало раскрытие панорамных видов на Казанский Кремль, рассказала представитель Orchestra Design Екатерина Гольдберг.

По новой концепции предполагается усилить природный ландшафт общественного пространства, разделенного на три зоны: Березовую гривку, Ягодный и Нижне-Заречный берега — и связать его с районом в сторону Харового озера. Для этого здесь запланировано создание видового маршрута, посвященного истории панорамы Казани, в частности шести прогулочных пирсов и разных зон активностей: пешеходной, велосипедной, беговой и транзитного проезда по дамбе.

Также в обновленном парке казанцы смогут заниматься спортом и отдыхать в течении всего года. В частности, здесь появятся лыжная и беговая база, точки аренды велосипедов и пляжного инвентаря, а зимой — тюбингов и санок.

Парк «Спортивный» разместится на территории от стадиона «Ак Барс Арена» до моста Миллениум. Эта площадка уже пользуется популярностью у казанцев, напомнил представитель «Архитектурного десанта» Павел Медведев. В дальнейшем же здесь будут размещены центры хай-дайвинга и пляжных видов спорта, зона для мини-футбола, пирс для триатлона и другие спортивные объекты.

Изюминкой проекта станет SportBox — универсальное пространство для горожан, с которого они могли бы начинать свои маршруты для занятий спортом. Для удобства горожан здесь будут иметься раздевалки, душевые, пункт приема спортивного питания, небольшое лекционное пространство.

Однако, несмотря на спортивную направленность, разработчики уверены, что парк будет популярен и как зона отдыха. «Жители просили предусмотреть детские площадки, прогулочные зоны, сохранить природные места. Согласно концепции мы открываем парк всем группам пользователей, создавая единые проницаемые маршруты вдоль всей набережной парка», — добавил специалист.

В целом же на территории парка будут сохранены существующие природные зоны и проведено дополнительное озеленение.

В совещании приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, глава Минспорта РТ Владимир Леонов, первый замглавы МО Казани Денис Калинкин, замруководителя исполкома Игорь Куляжев и другие. Присутствующие обсудили концепции двух общественных пространств, внесли корректировки и предложения в проекты.

«Манзара» и «Спортивный», входящие в концепцию развития прибрежной территории реки, станут важными частями уникальной экосистемы, объединяющей 12 общественных пространств вдоль Казанки. Проект будет воплощен в жизнь до 2030 года.