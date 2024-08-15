В Казани из-за строительства гостиничного комплекса перекроют улицу Козина

Фото: kzn.ru

В Ново-Савиновском районе столицы Татарстана ограничат движение транспорта по улице Алексея Козина более чем на месяц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 22 августа вплоть до 30 сентября окажется перекрыт участок дороги от проспекта Фатыха Амирхана до дома №9 по улице Алексея Козина, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.

Причиной временных неудобств станет строительство трассы теплопровода в рамках возведения гостиничного комплекса около моста Миллениум, уточнили в городской администрации.

С этими же строительными работами связано частичное перекрытие разворотной петли под Миллениумом и ограничение движения по второстепенной дороге у здания №2 по улице Козина.