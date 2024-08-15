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В Казани из-за строительства гостиничного комплекса перекроют улицу Козина
В Ново-Савиновском районе столицы Татарстана ограничат движение транспорта по улице Алексея Козина более чем на месяц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
С 22 августа вплоть до 30 сентября окажется перекрыт участок дороги от проспекта Фатыха Амирхана до дома №9 по улице Алексея Козина, пояснили в городском Комитете внешнего благоустройства.
Причиной временных неудобств станет строительство трассы теплопровода в рамках возведения гостиничного комплекса около моста Миллениум, уточнили в городской администрации.
С этими же строительными работами связано частичное перекрытие разворотной петли под Миллениумом и ограничение движения по второстепенной дороге у здания №2 по улице Козина.
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