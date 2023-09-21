В Казани из-за реконструкции ОКН ограничат для пешеходов движение по четырем улицам

В Казани на четырех улицах введут ограничения движения для пешеходов на время реконструкции и реставрации объектов культурного наследия. Распоряжение заместителя руководителя горисполкома опубликовано в новом выпуске Электронного сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

«В целях безопасного движения пешеходов при производстве работ по установке временного ограждения квартала, ограниченного улицами Мусы Джалиля, Рахматуллина, Кави Наджми, Профсоюзная <...> обеспечить <...> выполнение работ по ограничению движения по автомобильным дорогам», — сказано в документе.

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Работы будут проводиться до 11 мая 2024 года на участке Профсоюзной (от ул. Мусы Джалиля до ул. Кави Наджми), участке ул. Кави Наджми (от Профсоюзной до Рахматуллина), а также ул. Мусы Джалиля (от Профсоюзной до здания № 18/2) и ул. Рахматуллина, (от ул. Кави Наджми до здания № 2/18).