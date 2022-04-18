В Казани из-за реконструкции коллектора ограничено движение по улице Чистопольской

В Казани до 15 августа ограничено движение по улице Чистопольской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

На этот период для транспорта и пешеходов закрыт участок у домов №10/8, 12, 14, 16/15, 20/12, 22, 26, 28. Кроме того, с 30 апреля ограничат проезд по улице Меридианной, рядом с домом №28 по улице Чистопольской. Планируется, что мера будет действовать до 1 мая.

Причиной ограничений стало проведение работ по реконструкции третьего северного коллектора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по этой же причине до 17 мая продлили ограничение проезда по улице Амирхана.