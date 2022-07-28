В Казани до начала сентября частично ограничат движение по улице Аделя Кутуя

В столице Татарстана более чем на месяц ограничат движение по улице Аделя Кутуя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Движение на участке от корпуса 2 здания №24 по улице Родины до перекрестка улиц Родины и Аделя Кутуя полностью перекроют с 29 июля по 9 сентября.

Причиной временных неудобств станут работы по обустройству инженерных сетей, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани почти на год ограничат движение по улице Северо-Западная.