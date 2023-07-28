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Общество 28 июля 2023 13:23

В Казани из-за работ на газопроводе перекроют улицу Воровского

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В Казани из-за работ на газопроводе перекроют улицу Воровского
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана поэтапно ограничат движение по улице Воровского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сначала, с 31 июля по 20 августа, частично закроют проезжую часть у дома №40 по проспекту Фатыха Амирхана. Затем, с 21 по 31 августа, движение окажется перекрыто у здания №55 по улице Адоратского.

Причиной временных неудобств станут работы по закольцовке газопровода, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за ремонта тепловода ограничено движение по улице Краснококшайская в Казани.

#Транспорт #ограничение движения
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