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Новости Татарстана и Казани
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В Казани из-за работ на газопроводе перекроют улицу Воровского
В столице Татарстана поэтапно ограничат движение по улице Воровского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Сначала, с 31 июля по 20 августа, частично закроют проезжую часть у дома №40 по проспекту Фатыха Амирхана. Затем, с 21 по 31 августа, движение окажется перекрыто у здания №55 по улице Адоратского.
Причиной временных неудобств станут работы по закольцовке газопровода, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за ремонта тепловода ограничено движение по улице Краснококшайская в Казани.
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