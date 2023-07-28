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Из-за ремонта тепловода ограничено движение по ул.Краснококшайской в Казани
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Фото: мэрия Казани
До 25 августа частично перекрыт проезд по ул.Краснококшайской в Казани. Причиной стала реконструкция участка магистрального тепловода №11, говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Ограничение распространяется на участок в районе пересечения с ул.Большая Крыловка — напротив д. №82 по ул.Герцена.
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