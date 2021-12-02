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Ру Тат
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Транспорт
2 декабря 2021  08:41

В Казани из-за провала на дороге временно изменили маршрут движения автобусы №28а, 43, 54

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В Казани из-за образовавшейся ямы на проезжей части на улице Чистопольская около здания №60 изменился маршрут общественного транспорта. 

Так, автобусы № 28а, 43, 54, следующие из центра со стороны моста Миллениум, не будут останавливаться на остановках «Сибгата Хакима», «Четаева», «Чистопольская», «Алексея Козина». 

«Автобусы с моста Миллениум следуют тоннелем до остановки „Амирхана“», — отмечается в телеграм-канале Комитета по транспорту. 

Также ранее сообщалось о том, что троллейбус №1 будет ходить по укороченному маршруту. 

Прежняя схема движения будет восстановлена после завершения работ на аварийном участке дороги.

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