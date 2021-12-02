В Казани из-за провала на дороге временно изменили маршрут движения автобусы №28а, 43, 54

В Казани из-за образовавшейся ямы на проезжей части на улице Чистопольская около здания №60 изменился маршрут общественного транспорта.

Так, автобусы № 28а, 43, 54, следующие из центра со стороны моста Миллениум, не будут останавливаться на остановках «Сибгата Хакима», «Четаева», «Чистопольская», «Алексея Козина».

«Автобусы с моста Миллениум следуют тоннелем до остановки „Амирхана“», — отмечается в телеграм-канале Комитета по транспорту.

Также ранее сообщалось о том, что троллейбус №1 будет ходить по укороченному маршруту.

Прежняя схема движения будет восстановлена после завершения работ на аварийном участке дороги.