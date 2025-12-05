В Казани из-за потопа на Фучика ограничат движение транспорта, воду перекрывать не будут

Сегодня, 5 декабря, в столице Татарстана с 8 часов утра будет ограничено движение транспорта, включая общественный, по улице Юлиуса Фучика со стороны улицы Чишмяле в направлении улицы Завойского. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Ограничение будет вызвано работами по ликвидации аварийной ситуации, случившейся накануне, 4 декабря, на водопроводе у здания №76 по улице Юлиуса Фучика. «Приложим все усилия, чтобы завершить [ремонт] как можно быстрее», – заверили на муниципальном предприятии.

Авария произошла на участке водопровода 1980 года постройки. Специалисты «Водоканала» оперативно отключили аварийный участок и выполнили переключение на сетях водоснабжения.

«Все дома, социальные и административные объекты с водой. Аварийные работы <…> будут проводить без отключения водоснабжения», – подчеркнули на предприятии.

Вечером очевидцы сообщали о сильном подтоплении в районе улиц Фучика и Чишмяле. По их данным, один автобус провалился в яму. Из-за инциденты троллейбусы перестали ходить по трем маршрутам, а автобусы восьми маршрутов начали объезжать подтопленную территорию.