В Казани изменены маршруты ряда автобусов из-за потопа на улице Фучика

В столице Татарстана изменена схема движения ряда автобусных маршрутов, а движение нескольких троллейбусных маршрутов и вовсе приостановлено из-за потопа на улицах Фучика и Чишмяле. Об этом сообщает Комитет по транспорту исполкома Казани.

Временно приостановлено движение троллейбусов №5, 9 и 12. Подтопленную территорию объезжают автобусы №5, 18, 30, 31, 45, 46, 68 и 70, уточнили в комитете.

При этом троллейбусы доезжают до затопленного участка, но дальше не едут – это касается всех перечисленных направлений.

Автобусы в свою очередь доезжают до улицы Ломжинская и сворачивают в сторону проспекта Победы, а возвращаются к старой схеме движения на улице Завойского. Они пропускают остановки «Ломжинская» и «Чишмяле».

Бригада МУП «Водоканал» выехала на место происшествия, добавили в Комитете по транспорту.