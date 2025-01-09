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В Казани из-за плохой погоды отключились светофоры
В Казани из-за непогоды отключились светофоры. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.
В список попали следующие участки:
- Арбузова – Журналистов;
- Фучика – Минская;
- Мамадышский тракт – Аббасова;
- Тихорецкая – Алебастровая;
- Копылова – О. Кошевого;
- Ленинградская – Айдарова;
- Ижевская – П.Витера.
Аварийные бригады выехали на место.
«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в Татарстане пройдет дождь с мокрым снегом. В отдельных районах возможны гололед, метель, а утром местами ожидается туман, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
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