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Происшествия 9 января 2025 09:50

В Казани из-за плохой погоды отключились светофоры

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В Казани из-за непогоды отключились светофоры. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

В список попали следующие участки:

  • Арбузова – Журналистов;
  • Фучика – Минская;
  • Мамадышский тракт – Аббасова;
  • Тихорецкая – Алебастровая;
  • Копылова – О. Кошевого;
  • Ленинградская – Айдарова;
  • Ижевская – П.Витера.

Аварийные бригады выехали на место.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в Татарстане пройдет дождь с мокрым снегом. В отдельных районах возможны гололед, метель, а утром местами ожидается туман, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

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