В Казани из-за плохой погоды отключились светофоры

В Казани из-за непогоды отключились светофоры. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

В список попали следующие участки:

Арбузова – Журналистов;

Фучика – Минская;

Мамадышский тракт – Аббасова;

Тихорецкая – Алебастровая;

Копылова – О. Кошевого;

Ленинградская – Айдарова;

Ижевская – П.Витера.

Аварийные бригады выехали на место.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в Татарстане пройдет дождь с мокрым снегом. В отдельных районах возможны гололед, метель, а утром местами ожидается туман, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.