news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 7 января 2024 12:17

В Казани из-за морозов перенесли новогоднюю программу на ипподроме

Скопировать ссылку

В Казани из-за морозов перенесены новогодние мероприятия на ипподроме, намеченные на сегодня. Об этом сообщает администрация Советского района города.

«Ориентировочная дата переноса — 8 января, 16:00», — говорится в сообщении.

Согласно афише, здесь должен был открыться елочный городок.

читайте также
В Татарстане ожидается аномально холодная погода с небольшим снегом
В Татарстане ожидается аномально холодная погода с небольшим снегом
#перенос #праздник #казанский ипподром
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100