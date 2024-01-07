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В Казани из-за морозов перенесли новогоднюю программу на ипподроме
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В Казани из-за морозов перенесены новогодние мероприятия на ипподроме, намеченные на сегодня. Об этом сообщает администрация Советского района города.
«Ориентировочная дата переноса — 8 января, 16:00», — говорится в сообщении.
Согласно афише, здесь должен был открыться елочный городок.
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